Euro donne: Italia prepara esordio, stop precauzionale Caruso

(ANSA) - ROTHERHAM, 06 LUG - Prosegue la preparazione della Nazionale in vista dell'esordio contro la Francia, domenica prossima a Rotherham, agli Europei donne, al via stasera con il match inaugurale tra Inghilterra e Austria all'Old Trafford di Manchester. All'allenamento, diviso tra parte atletica e lavoro tattico, non ha partecipato Arianna Caruso, che nella parte finale del lavoro di ieri ha subito una lieve contusione al piede sinistro: la centrocampista bianconera si è sottoposta a una radiografia che ha dato esito negativo, ma è stata comunque tenuta a riposo a scopo precauzionale.

Il gruppo delle azzurre ha ricevuto anche la visita dei vertici dell'Accrington Stanley, società che ospita nei propri campi la squadra di Milena Bertolini. La ct e la capitana, Sara Gama, hanno donato una maglia dell'Italia ai dirigenti del club e a un rappresentante della comunità, che ha voluto infatti dare il proprio benvenuto alla delegazione italiana. (ANSA).