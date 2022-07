Juventus: lunedì 11 luglio il primo allenamento

(ANSA) - TORINO, 01 LUG - La Juventus ha reso noto il programma per la ripresa dei lavori: le visite mediche sono fissate per domenica 10 luglio, il giorno dopo ci sarà il primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri.

La Continassa però aprirà già lunedì 4 per "coloro che dovranno proseguire il percorso di recupero dagli infortuni o che non sono stati impegnati con le rispettive Nazionali", come spiega il club in un comunicato ufficiale. (ANSA).