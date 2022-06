Empoli: ufficiale, Zanetti nuovo allenatore

Paolo Zanetti è il nuovo allenatore dell'Empoli. L'ex tecnico del Venezia ha firmato un contratto biennale con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Prende il posto di Aurelio Andreazzoli reduce da una stagione di assoluta tranquillità a livello di classifica che ha terminato il campionato con 41 punti. A Zanetti il compito di salvare ancora il club azzurro nella prossima stagione di Serie A.

Da un allenatore di 69 anni a un tecnico emergente di 39 anni. Zanetti ha giocato a Empoli dal 2003 al 2006, conquistando una promozione in A, era presidente all'epoca sempre Fabrizio Corsi che lo ha voluto sulla panchina per tentare una nuova impresa.