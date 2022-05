Calcio: Berlusconi, campione al Monza? Se capiterà

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - "Il mio sogno è di vedere il Monza fare bene in Serie A. Noi consideriamo di avere una buona squadra che possa anche così com'è fare bene. Se ci capiterà e potremo prendere qualche grande campione che possa portare alla squadra il segno della sua esperienza e anche della sua capacità di controllare e comandare gli altri, lo faremo volentieri": lo dice il presidente Silvio Berlusconi all'arrivo all'U-Power Stadium per la festa della promozione del Monza in Serie A.

