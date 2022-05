Champions: Uefa apre inchiesta 'indipendente' su caos pre-finale

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - L'Uefa ha commissionato un "rapporto indipendente sugli eventi che hanno accompagnato la finale di Champions League" di sabato scorso a Parigi. Nell'annunciarlo, la confederazione europea informa che l'incarico è stato affidato all'ex ministro portoghese dello Sport, Tiago Brandao Rodrigues, che "si concentrerà sui processi decisionali, sulle responsabilità e sui comportamenti di tutti gli enti che hanno partecipato all'organizzazione del match".

"Saranno raccolte prove da tutte le parti interessate e le conclusioni del rapporto saranno rese pubbliche" prosegue la nota dell'Uefa, spiegando che in base ai risultati studierà "i prossimi passi". A due giorni dalle scene di caos all'esterno dello Stade de France che hanno fatto il giro del mondo, non si placano le polemiche per le cause del ritardo di 36 minuti nell'inizio del match, vinto 1-0 dal Real Madrid sul Liverpool.

Autorità francesi e britanniche si lanciano reciproche accuse sulle responsabilità e il compito di Brandao Rodrigues non si preannuncia facile. (ANSA).