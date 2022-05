Scudetto Milan: Ibra, promessa mantenuta, dedicato a Raiola

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Ho mantenuto la mia promessa, ho promesso a tutti che avremmo vinto. Qualcuno non ci credeva e qualcuno rideva, oggi siamo campioni d'Italia. È una soddisfazione incredibile". Così ai microfoni di Milan tv Zlatan Ibrahimovic.

"Quando lavori e ti succede non esiste emozione più grande - ha aggiunto lo svedese - Ho fatto credere al mister che avremmo vinto e poi l'ho passato alla squadra. Sono stati tutti disponibili, sono i risultati frutto del sacrificio e del lavoro e della sofferenza. Con queste cose tutto è possibile".

Poi la dedica al suo agente, Mino Raiola, scomparso poche settimane fa: "Dedico questo scudetto a Raiola che purtroppo non c'è più - le parole di Ibrahimovic - E' il primo trofeo che vinco senza di lui. Lui mi ha detto di tornare al Milan ed aiutare il club a tornare al top. Lo dedico a lui". (ANSA).