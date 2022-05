Conference: Roma; Smalling "Mourinho ci trasmette tranquillità"

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Mourinho ne ha vissute tante e ne ha vinte tante, e per questo trasmette alla squadra un senso di tranquillità. Per non farci agitare troppo e per distrarci un po'. Per toglierci un po' la pressione di dosso. Sa gestire molto bene queste situazioni, vuole che i giocatori siano tranquilli quando scenderanno in campo e che possano essere pronti a godersi l'occasione", lo ha detto Chris Smalling parlando di come lo Special One gestisce le finali in un video pubblicato sui social del club. "Quando giro per Roma, fin da quando sono arrivato, tutti ti chiedono di vincere qualcosa dopo tanto tempo - ha continuato -. Se cammini per la città o entri nei negozi sono tutti in fibrillazione, posso solo immaginare cosa significherebbe tornare a Roma con un trofeo. La gioia e i festeggiamenti sarebbero enormi". Poi un consiglio ai giovani in vista della finale di mercoledì a Tirana: "Penso debbano godersi questo momento, devono pensare a divertirsi. Io ho giocato qualche finale e dico che bisogna godersele perché non sai mai quando giocherai la prossima. La Roma non ne gioca una da tanto tempo e penso debbano semplicemente scendere in campo e divertirsi". (ANSA).