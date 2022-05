Calcio: Sarri, pari arrivato all'ultimo minuto ma meritato

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "E' stato strano trovarsi nella serata dell'addio di due giocatori che hanno fatto la storia della Juventus, ma la mia testa era al punto che ci serviva per la certezza di andare in Europa League". Così Maurizio Sarri a Sky Sport, dopo il 2-2 con la Juventus.

"E' stato un anno di grandi difficoltà, alcune attese altre meno - ha aggiunto il tecnico della Lazio - ma il gruppo si è molto compattato ed alla fine è riuscito a superarle. Questa sera abbiamo colto il pari all'ultimo minuto, ma mi sembra che l'andamento della partita dimostra che è stato ampiamente meritato". Quanto alla prossima stagione "c'è unità di intenti per migliorare la squadra". (ANSA).