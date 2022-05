Coppa Italia: Allegri 'gioca Dybala, Vlahovic sereno'

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Se volete che dica gioca Dybala, lo dico 'gioca Dybala', così fate il titolone". Lo ha detto l'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia con l'Inter sciogliendo uno dei dubbi di formazione. Su Vlahovic anche è stato chiaro: "Io spero ne faccia due di gol, non uno domani.

Sta facendo bene. Ha dimostrato di essere da Juve ed è sereno.

La prossima stagione può solo migliorare".

Poi sulla stagione in corso ha commentato: "La squadra ha iniziato male, ma abbiamo fatto una rincorsa raggiungendo un risultato importante ed entrando in Champions. Poi a fine stagione ci metteremo lì per ripartire più avvantaggiati perché saremo già da un anno insieme. Ora abbiamo la Coppa Italia: portarla a casa sarebbe carino, poi avremo le ultime due partite e dovremo cercare di finire la stagione al meglio per poter programmare subito la prossima". (ANSA).