Calcio donne: Juventus campione d'Italia, Roma in Champions

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - La penultima giornata della Serie A donne è stata quella del verdetto più atteso: la Juventus di Joe Montemurro è campione d'Italia. Per le bianconere è il quinto successo consecutivo, una vera e propria impresa perché nessun'altra squadra era riuscita a conquistare per cinque stagioni di fila il titolo. Montemurro, inoltre, diventa il primo allenatore straniero a partire dagli anni 2000 a vincere un campionato di Serie A femminile. La gara dello Juventus Training Center contro il Sassuolo si è chiusa con un 3-1 firmato Bonansea, Girelli e Boattin.

Al Tre Fontane di Roma si è giocata un'altra sfida importante che ha visto trionfare e dilagare le giallorosse di Spugna 8-0 contro la Sampdoria. La Roma ha così festeggiato davanti ai propri tifosi la qualificazione alla prossima UEFA Women's Champions League per la prima volta nella storia del club.

Al Breda, il derby tra Inter e Milan è andato alle rossonere di Ganz. Tris alle 'cugine' nerazzurre e terzo posto in classifica consolidato (complice anche il ko del Sassuolo).

(ANSA).