Ad Borussia, 'è vero, contratto Haaland contiene clausola'

(ANSA) - DORTMUND, 30 APR - C'è una clausola rescissoria che può liberare Erling Haaland dal Borussia Dortmund. Ad ammetterlo per la prima volta è stato Hans-Joachim Watzke, amministratore delegato del club, che ha quindi confermato quanto era stato anticipato dalla stampa tedesca. "E' una condizione che abbiamo dovuto accettare, altrimenti sarebbe andato al Manchester United", ha spiegato il dirigente al quotidiano 'Ruhr Nachrichten' riferendosi alla sessione di mercato invernale del 2020, quando l'attaccante norvegese sembrava a un passo dall'approdo in Premier League, e ai 'Red Devils'.

Watzke non ha rivelato la cifra prevista dalla clausola (ch i media inglesi stimano sui 75 milioni di euro), limitandosi a constatare che la partenza del bomber 21enne gestito da Mino Raiola è imminente. "Ma sono sicuro che troveremo il nuovo Haaland - ha sottolineato -, perché ne abbiamo bisogno". E a Dortmiund, a questo proposito, circola con insistenza il nome di Sebastien Haller dell'Ajax.

Nel frattempo su Haaland ci sono i grandi club d'Europa con il Manchester City in pole position. Secondo il 'Daily Mail', la dirigenza di Citizens è pronta a garantire al norvegese un contratto di cinque anni da 600mila euro a settimana, che ne farebbero il calciatore più pagato della Premier League. (ANSA).