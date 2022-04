Recupero Bologna-Inter, arbitra Doveri

(ANSA) - ROMA, 25 APR - E' Daniele Doveri di Roma l'arbitro designato per Bologna-Inter, recupero della prima giornata di ritorno in programma mercoledì 27 aprile alle 20.15. Assistenti Imperiale-Cecconi, IV ufficiale Marchetti. Var Fabbri, avar Paganesi.

Per gli altri due match di recupero (sempre in programma mercoledì), Fiorentina-Udinese (ore 18.30) sarà diretta da Ivano Pezzuto di Lecce (assistenti Rossi-Vigile, IV Prontera; Var Aureliano, avar Lo Cicero. L'arbitro di Atalanta-Torino (ore 20.15) è Rosario Abisso (assistenti Passeri-Costanzo, IV Minelli, Var Mariani, avar Mondin). (ANSA).