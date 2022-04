Calcio: C.Italia; Lapo alla Juve, stasera si va per vincere

(ANSA) - TORINO, 20 APR - "Caro mister e cari giocatori, stasera si va per vincere: che sia una partita cotta e mangiata": Lapo Elkann torna a scrivere sui social rivolgendosi di nuovo a Massimiliano Allegri e ai suoi giocatori. Un messaggio su Twitter per incitare i bianconeri in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina dopo l'attacco al tecnico della Juventus che ha fatto seguito al pari di campionato contro il Bologna. (ANSA).