Coppa Italia: Mariani arbitra il derby di Milano

Sarà ancora Mariani di Aprilia, che già aveva diretto il derby della semifinale di andata, l'arbitro di Inter-Milan, semifinale di ritorno della Coppa Italia che si gioca domani a S.Siro. Lo ha reso noto l'Aia. Guardalinee saranno Costanzo e Passeri, quarto uomo Abisso. Al Var Mazzoleni, come Avar ci sarà Tolfo.

Doveri di Roma è stato invece designato per Juventus-Fiorentina, semifinale di ritorno in programma mercoledì in casa dei bianconeri. Guardalinee Peretti e Bresmes, quarto uomo Piccinini. Var e Avar saranno rispettivamente Banti e Meli.