Under 19: Italia-Belgio 2-0, azzurri vanno all'Europeo

(ANSA) - HELSINKI, 29 MAR - La partita perfetta. Al Myyrmäki Stadium di Helsinki la Nazionale Under 19 batte il Belgio 2-0, supera questa seconda fase di qualificazione e va in Slovacchia dove, dalla prima metà di giugno, si giocheranno le fasi finali del campionato Europeo di categoria. E' stato un match sempre sotto il controllo del gioco azzurro che non ha concesso spazi alla manovra belga: una squadra compatta, corta tra i reparti, ha subito fatto vedere che non ce n'era per nessuno.

Tutto accade nel primo tempo, dopo appena 9 minuti: il fantasista della Juventus, Miretti è il primo a colpire, dopo aver ricevuto un assist dentro l'area da Gnonto, di piatto sinistro incrocia e porta in vantaggio l'Italia. Del gioco belga si stenta a vedere un tiro nello specchio della porta azzurra, anzi, è l'Italia a pungere di più, avvalendosi di una difesa arcigna e di un centrocampo che filtra tutte le giocate avversarie. Al 45' il secondo gol di Casadei, ispirato da un calcio da fermo battuto da Miretti, che trova l'incornata giusta e sigla il raddoppio. Nella ripresa non c'è molto, ma negli ultimi dieci minuti, le squadre si allungano e i belgi aumentano il ritmo di gioco ma sono quasi nulli i pericoli per Desplanches, oggi attento ma raramente impegnato. Tre minuti di recupero ed esplode la gioia italiana: si va all'Europeo.

