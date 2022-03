Calcio: insulti razzisti a Maignan, procura Figc indaga

Il Procuratore Federale della Figc, Giuseppe Chinè ha aperto un'inchiesta in relazione "ai cori di matrice razzista nel corso della partita Cagliari-Milan di ieri sera ed a quanto accaduto al termine della stessa, al rientro delle squadre negli spogliatoi".

Al riguardo - trapela dalla procura - sono già in corso contatti con la Digos, saranno acquisite le immagini della gara e saranno disposte audizioni dei tesserati coinvolti in quanto accaduto dopo la vittoria rossonera sul Cagliari e il finale concitato causato dagli insulti razzisti rivolti al portiere Maignan ed a Tomori da parte di alcuni tifosi del Cagliari.