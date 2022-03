Calcio: Juventus, Locatelli è positivo al Covid-19

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - Manuel Locatelli è positivo al Covid-19. Il calciatore, in accordo con l'autorità sanitaria locale, "è già stato posto in isolamento" fa sapere la Juventus.

Un problema in più per Massimiliano Allegri, chiamato domenica contro la Salernitana a riscattare la delusione dell'eliminazione dalla Champions League, ma anche per l'Italia del Ct Mancini in vista degli spareggi per le qualificazioni Mondiali della prossima settimana. (ANSA).