Spagna; Villarreal vince di misura

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - In attesa di andare a Torino per sfidare la Juve in Champions dopo l'1-1 dell'andata, il Villarreal batte di misura, per 1-0, il Celta Vigo in una delle partite di oggi della Liga. Al Sottomarino Giallo per vincere basta un gol di Dani Parejo al 20' st ma per il successo sono state decisive anche le parate di Rulli. Ora il Villarreal è sesto in classifica.

Finisce invece 0-0 la sfida tra il Getafe, con gli ex romanisti Villar e Borja Mayoral in campo nella formazione iniziale, e Valencia. A Mayoral è stato annullato un gol perché si è aiutato con un mano per controllare la sfera.

Domani scendono in campo il Barcellona contro l'Osasuna e il Siviglia, secondo in classifica, con il Rayo Vallecano.

Posticipo del 'Monday Night' con il Real Madrid, che se la vedrà con il Maiorca sul campo della squadra isolana. (ANSA).