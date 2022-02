E League: Spalletti, Barcellona-Napoli è dream match

(ANSA) - NAPOLI, 16 FEB - "Il match Napoli contro il Barcellona è uno di quelle partite speciali, gare che sono una figata da giocare e vivere. Le potremmo chiamare dream match, gare che fanno parte dei sogni, che danno risposte forti sulla personalità della squadra. Noi tentiamo di farlo". Così il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, alla vigilia dell'andata dei sedicesimi di Europa League contro il Barcellona. "In queste partite - ha spiegato - non bisogna chiudersi in una qualità. Ci vuole cuore, saper scegliere con calma i momenti, saper soffrire. Dobbiamo cercare di essere sempre il Napoli, dare il massimo, sapere che abbiamo delle caratteristiche e qualità e puntare su quelle per portare la qualità del calcio e soddisfare attese dei tifosi che qui ne avremo molti". (ANSA).