Champions: Inzaghi, avremmo meritato di più

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - "Speriamo di non incontrare sempre il Liverpool. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, sicuramente abbiamo fatto una grandissima gara. Penso che il Liverpool sia tra le prime due squadre più forti d'Europa, la mia Inter ha tenuto testa e avremmo meritato sicuramente di più".

Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Amazon Prime Video dopo il ko contro il Liverpool. "Difficile commentare un risultato così - ha aggiunto Inzaghi -. Ma deve essere un grandissimo punto di partenza, abbiamo giocato tante partite così bene ma non contro una squadra così forte come il Liverpool" (ANSA).