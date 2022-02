Hall of fame Figc, entrano Nesta, Conte e Cabrini

Nesta, Rummenigge, Conte, Rocchi, Cabrini e Bonansea tra le stelle della decima edizione della Hall of Fame della Figc, il riconoscimento istituito nel 2011 da Fondazione Museo del Calcio e FIGC per celebrare i giocatori che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del calcio italiano. Evento che lo scorso anno non si è tenuto a causa della pandemia.

La commissione aggiudicatrice - che si è riunita oggi - è formata dal presidente dell'Unione Stampa Sportiva Italiana, Gianfranco Coppola, e da Federico Ferri, Xavier Jacobelli, Stefano Barigelli, Alberto Brandi, Ivan Zazzaroni, Piercarlo Presutti, Alessandra De Stefano, oltre a Matteo Marani in qualità di Presidente della Fondazione Museo del Calcio.

Alla presenza del presidente federale Gabriele Gravina e del segretario generale Marco Brunelli, la commissione ha decretato i nuovi membri che entreranno a far parte della Hall of Fame del calcio italiano: Alessandro Nesta, Karl-Heinz Rummenigge, Antonio Conte, Gianluca Rocchi, Antonio Cabrini, Barbara Bonansea, Giovanni Sartori, Simon Kjaer (che si aggiudica il premio intitolato a Davide Astori), Luigi Simoni, Armando Picchi, Romano Fogli, Fino Fini, Vujadin Boskov, a cui sono stati assegnati i Premi alla Memoria.

La giuria, sceglie un vincitore per ognuna delle seguenti categorie: giocatore italiano, giocatore straniero (ritirato da almeno due stagioni e che abbia giocato in Italia almeno per cinque campionati), veterano italiano (ritirato da almeno 25 anni), allenatore italiano, dirigente italiano, arbitro italiano, calcio femminile (categoria inserita a partire dall'edizione del 2014), e riconoscimenti alla memoria (campioni del passato ormai scomparsi). Nel corso della cerimonia annuale, i premiati consegnano un ricordo della loro carriera che va ad aggiungersi alla collezione custodita all'interno del Museo del Calcio.