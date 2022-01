Lukaku ritrova Conte, Chelsea-Tottenham clou

Mente e braccio dello scudetto insieme nell'Inter, Antonio Conte e Romelu Lukaku si ritrovano come rivali nel derby di Londra Chelsea-Tottenham, clou del fine settimana europeo. Per il belga ci sarà anche la sfida incandescente del gol con Kane. Il Chelsea è in difficoltà, mentre il Tottenham ha tre partite da recuperare e vorrà vendicare la recente eliminazione dalla finale della Coppa di Lega. Tra le altre sfide, da segnalare Hoffenheim-Dortmund e PSV-Ajax. I quattro maggiori campionati sono dominati da Manchester City, Real Madrid, Bayern e PSG.