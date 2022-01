Focolai covid al Venezia e alla Salernitana

Cresce ancora il numero di calciatori positivi in casa Salernitana. La società campana ha comunicato che "a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19". I componenti della squadra attualmente positivi sono nove. In virtù dei nuovi protocolli, dunque, la disputa del derby domenica prossima contro il Napoli è a forte rischio. Proprio in virtù dell'emergenza sanitaria, la conferenza stampa pre-gara di Stefano Colantuono, domani si terrà in videoconferenza.



Un altro tesserato del Venezia è risultato positivo al Covid 19 durante i test tampone eseguiti oggi. Lo comunica il club lagunare, non precisando se si tratti di un giocatore o di un componente dello staff. In mattinata era stata resa nota la positività di altri 10 componenti del gruppo squadra, dopo i 4 già emersi sabato. La società ha informato le autorità sanitarie competenti, mentre "il tesserato è stato posto in isolamento secondo le attuali normative e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario".