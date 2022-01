Serie A: Roma-Cagliari 1-0

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Massimo risultato col minimo sforzo per la Roma, che batte il Cagliari 1-0 in un incontro della 22/a giornata di campionato. La rete decisiva è stata realizzata nel primo tempo dal nuovo arrivato Oliveira, su rigore, per un mani in area del rossoblù Dalbert segnalato dal Var. Nel finale di gara, Joao Pedro ha colpito una traversa. Il successo porta la Roma a quota 35 punti, che valgono il sesto posto in attesa delle altre partite della giornata. Il Cagliari, dopo due vittorie consecutive, resta terz'ultimo con 16 punti. (ANSA).