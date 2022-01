Allegri: 'Contratto Dybala? Importante andare in campo e fare'

"E' arrivato dal Palermo che era un bambino, l'ho cresciuto io: è diventato un grande giocatore, nella prima parte di stagione lo abbiamo avuto poco ma adesso ci aspettiamo molto in fase realizzativa e di prestazioni": Allegri parla così di Dybala. E sul possibile rinnovo di contratto: "E' la società che valuta queste cose, le trattative che ci sono non mi riguardano - spiega - e l'importante è andare in campo e fare: può anche essere che i giocatori vogliano cambiare aria, ma devono comunque giocare. Se vai in campo e fai male, non trovi un contratto né alla Juve e nemmeno da altre parti; se fai bene, puoi decidere tu"."Serviranno pazienza e lucidità, oltre a tanta precisione tecnica: dobbiamo invertire quello che è stato finora con le medio-piccole". Così l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro l'Udinese. "Domani affrontiamo una squadra fisica e che difende bene, sarà completamente diverso rispetto a Inter e Roma" aggiunge l'allenatore bianconero in conferenza stampa.