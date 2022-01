Serie A: Sampdoria-Torino, formazioni

Due sconfitte consecutive con Cagliari e Napoli ma il tecnico della Sampdoria Roberto D'Aversa invita la squadra a "non andare in ansia. Dobbiamo fare il nostro percorso a prescindere dagli altri. Bisogna migliorare gli aspetti negativi e la rosa. La società sta operando bene dal punto di vista del mercato e noi dobbiamo fare i risultati". Ancora una volta il tecnico blucerchiato dovrà fare i conti con l'emergenza difensiva visto che Yoshida è infortunato, Chabot squalificato e Colley è con la Nazionale del Gambia impegnata in Coppa d'Africa. La nuova tegola stavolta riguarda Quagliarella: leggero fastidio al soleo della gamba destra, per lui stamani sedute personalizzata in palestra.

Il capitano dovrebbe essere convocato ma a questo punto in attacco dal primo minuto ci saranno Caputo e Gabbiadini. Poi D'Aversa si sofferma sul nuovo acquisto Rincon che ha già debuttato la settimana scorsa a Napoli: "Rincon è già entrato benissimo nella partita a Napoli e non credevo che stesse così bene, a parte la Coppa Italia era un po' che non giocava. Sembra che sia qui dal ritiro: è giocatore di esperienza, ha carattere per affrontare certe partite".

Probabili formazioni di Sampdoria-Torino.

Sampdoria (4-4-2): 33 Falcone; 24 Bereszynski, 19 Dragusin, 25 A.Ferrari, 3 Augello; 87 Candreva, 6 Ekdal, 2 Thorsby, 17 Askildsen; 23 Gabbiadini, 10 Caputo. (30 Ravaglia, 32 Saio, 13 Conti, 11 Ciervo, 70 Trimboli, 28 Yepes, 29 Murru, 9 Torregrossa, 26 Viera, 88 Rincon, 27 Quagliarella). All.: D'Aversa. Squalificato: Chabot. Diffidato: Bereszynski. Indisponibili: Audero, Colley, Damsgaard, Verre, Yoshida.

Torino (3-4-2-1): 89 Gemello; 26 Djidji, 3 Bremer, 13 R.Rodriguez; 17 Singo, 10 Lukic, 4 Pobega, 27 Vojvoda; 14 Brekalo, 11 Pjaca; 19 Sanabria. (1 Berisha, 32 V.Milinkovic-Savic, 5 Izzo, 6 Zima, 7 Zaza, 22 Praet, 24 Verdi, 38 Mandragora, 70 Warming, 77 Linetty, 93 Fares, 99 Buongiorno). All.: Juric. Squalificati: nessuno. Diffidati: Aina, Buongiorno. Indisponibili: Aina, Ansaldi, Baselli, Belotti, Edera.

Arbitro: Massimi di Termoli. Quote Snai: 3,05; 3,20; 2,40.