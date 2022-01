Lega di A,'5mila spettatori per accogliere richiesta Draghi'

(ANSA) - MILANO, 08 GEN - La decisione di ridurre la capienza al limite di 5mila spettatori, che sarà introdotta a partire dal 5 gennaio fino al 5 di febbraio, è stata presa dalla Lega Serie A "in considerazione della crescita esponenziale dei contagi degli ultimi giorni" e "in accoglimento della richiesta del Presidente del Consiglio Mario Draghi". Lo precisa la Lega Serie A, in una nota.

Una decisione che "testimonia il grande senso di responsabilità delle Società di calcio a fronte dello stato emergenziale" nonostante "le ingenti perdite subite nel periodo della pandemia" e "le disparità di trattamento subite negli ultimi mesi rispetto ad altri settori", conclude la Lega.

(ANSA).