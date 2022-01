Covid: Pioli, stadi chiusi? Sport è per i tifosi

(ANSA) - MILANO, 08 GEN - "Campionato falsato? La stagione è questa, bisogna sapersi adattare e bisogna rispettare la situazioni. Poi ci sono organi competenti che dovranno prendere decisioni non facili...": evita le polemiche il tecnico del Milan Stefano Pioli. "E' un momento particolare, dobbiamo stare molto attenti e rispettare i protocolli per essere più coperti possibile. Stadi chiusi? Abbiamo sofferto così tanto l'assenza dei tifosi, ora abbiamo riassaporato entusiasmo e passione, il calcio con i tifosi è un'altra cosa, il calcio è per i tifosi ma è chiaro che anche loro devono fare la loro parte rispettando le regole". (ANSA).