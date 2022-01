Calcio: Vlahovic,compromesso con Commisso? Mai dire mai

(ANSA) - FIRENZE, 03 GEN - "Se si può trovare un compromesso con il presidente Commisso? Mai dire mai, anche se adesso sono concentrato a vincere". Così Dusan Vlahovic in un'intervista rilasciata in Serbia a Politika.rs: l'attaccante della Fiorentina, dopo aver deciso tempo fa di non prolungare il contratto in scadenza nel 2023 diventando ambitissimo dalle big, lascia comunque qualche spiraglio nei rapporti con la società viola che lo ha portato giovanissimo in Italia e lo ha lanciato in A dove guida oggi la classifica marcatori con 16 reti. La certezza è che Vlahovic non ha alcuna intenzione di andare via adesso. "Come detto più volte a Firenze stiamo facendo una bella storia di calcio, con una buona squadra, grandi calciatori e un grande sostegno da parte dei tifosi. Tutto questo merita rispetto. Solo Dio sa cosa accadrà nel prossimo periodo, il mio desiderio è portare la Fiorentina in Europa dove manchiamo da molto tempo". (ANSA).