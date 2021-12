Giudice: in Serie A otto squalificati per un turno

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Sono otto i calciatori squalificati dal giudice sportivo per una giornata dopo la 19/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Salteranno la prima partita del 2022 Francis Tessman e Mattia Caldara (Venezia), Kristoffer Askildsen (Sampdoria), Hakan Calhanoglu (Inter), Dalbert (Cagliari), Remo Freuler (Atalanta), Mario Rui (Napoli), Stefano Sturaro (Genoa). L'organo di giustizia sportiva ha inoltre inflitta una multa di 3 mila euro alla Lazio per "avere, i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato due petardi nel recinto di gioco", durante la partita di Venezia.

Nessuna decisione, infine, è stata presa dal giudice sportivo su Udinese-Salernitana, non disputata per la mancata presentazione della squadra campana in Friuli, bloccata dalla Asl a causa dei contagi da Covid. La Salernitana ha infatti preannunciato reclamo sul possibile 0-3 a tavolino, bloccando così l'iter della giustizia sportiva. (ANSA).