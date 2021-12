Real: 'Sorteggio ripetuto? Una 'verguefa''

Fonti istituzionali del Real Madrid, secondo quanto riferiscono l'edizione online di 'As' e altri media spagnoli, fanno trapelare "profonda irritazione" per il fatto che l'Uefa non abbia tenuto conto, nella ripetizione del sorteggio degli ottavi di Champions a Nyon, che l'abbinamento tra Benfica e lo stesso Real era avvenuto prima che si verificassero gli errori che avevano portato all'annullamento di quanto era accaduto poco prima. Quindi il primo abbinamento non avrebbe dovuto essere toccato, è la tesi di Madrid, invece non è stato così e il Real ha pescato il Paris SG del grande ex Sergio Ramos. Dalla 'Casa Blanca' il commento che filtra è che è stata "una verguefa" con un gioco di parole che unisce e sintetizza le parole vergogna e Uefa.

Il Real fa anche sapere che in giornata ci sarà "una dichiarazione istituzionale" da parte del club. In tutto ciò non va dimenticato che i rapporti tra Real Madrid e Uefa non sono certo buoni da quando c'è stata la vicenda della Superlega.