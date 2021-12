Legale Ferrero, trattava per dare panchina Samp a Stankovic

(ANSA) - GENOVA, 07 DIC - "Non mi intendo di calcio ma so che il presidente stava trattando con Stankovic per farlo diventare il nuovo allenatore della Sampdoria. Ecco perché al momento dell'arresto si trovava a Milano". Il particolare, che rende la panchina del tecnico D'Aversa fortemente a rischio dopo la sconfitta casalinga per 1-3, è stato rivelato dall'avvocatessa Giuseppina Tenga, che difende Massimo Ferrero. Tenga ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

"La Sampdoria non c'entra nulla, formalmente sarà costretto a dimettersi perché dal carcere, ovviamente, non può occuparsi di una società sportiva", ha aggiunto.

E a proposito dell'inchiesta ha detto: "I fatti riguardano attività private di Ferrero, compreso il cinema, del 2003, con i fallimenti avvenuti nel 2017. Non discuto il provvedimento, ma il modo in cui si è svolta la vicenda. Evidentemente Ferrero dà fastidio a qualcuno" (ANSA).