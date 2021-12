Calcio: Lazio; Sarri,ragazzi hanno seguito bene le indicazioni

(ANSA) - GENOVA, 05 DIC - Soddisfatto Maurizio Sarri dopo il ritorno al successo della sua Lazio che al Ferraris ha dominato una Sampdoria in netta difficoltà.

"Nel primo tempo abbiamo avuto un palleggio di qualità che avrebbe mandato fuori giri qualsiasi squadra e la Sampdoria mi sembra una formazione di buon livello-ha spiegato in conferenza stampa il tecnico della Lazio-. Noi dovevamo solo trovare più ordine rispetto alle ultime partite perché sono dell'idea che se perdi ordine perdi equilibrio. La mia richiesta primaria era questa: di essere ordinati e non perdere i punti di riferimento e i ragazzi lo hanno fatto bene. Il problema di questa squadra è solo che a tratti diventa troppo istintiva e perde posizioni in campo ma non è successo".

Unica nota negativa l'espulsione di Milinkovic Savic. "Se volete posso dirvi anche quello che ha detto all'arbitro-ha svelato Sarri-: ha detto 'non hai visto un caz..' credo che un arbitro esperto avrebbe potuto gestire diversamente l'episodio.

Miliknkovic è stato ingenuo e Fabbri sicuramente un po' precipitoso".

Nota positiva invece la prestazione di Basic. "Basic ha fatto bene con Milinkovic ma si sposa benissimo anche con Luis Alberto - ha spiegato -, può giocare in tutte le nostre soluzioni.

Stasera ad esempio ho lasciato giustamente fuori Luis Alberto per farlo riposare e quando lo stavo per far entrare siamo rimasti in dieci e la gara si è trasformata in una guerra nella nostra area, per questo non è più entrato. Basic però si sta adeguando bene, deve ancora imparare meglio la lingua ma sarà uno dei baluardi della Lazio del futuro". (ANSA).