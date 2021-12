Serie A: Inter-Spezia 2-0

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - Inter batte Spezia 2-0 (1-0).

Inter (3-5-2): Handanovic, D'Ambrosio, Skriniar, Dimarco, Dumfries, Gagliardini (42' st Vecino), Brozovic (42' st Vidal), Calhanoglu (24' st Sensi), Perisic, Lautaro (28' st Dzeko), Correa (28' st Sanchez) (21 Cordaz, 97 Radu, 23 Barella, 43 Cortinovis, 46 Zanotti, 47 Carboni, 48 Satriano). All.: Simone Inzaghi.

Spezia (5-3-2): Provedel, Amian (1' st Ferrer), Hristov, Erlic, Reca (1' st Bastoni), Kiwior, Kovalenko (19' st Maggiore), Sala (19' st Bourabia), Gyasi, Salcedo (24' st Verde), Manaj (1 Zoet, 40 Zovko, 18 Nzola, 19 Colley, 22 Antiste, 43 Nikolaou, 44 Strelec). All.: Thiago Motta.

Arbitro: Ghersini di Genova.

Reti: nel pt 36' Gagliardini; nel st 13' Lautaro (rigore).

Angoli: 11-1 per l'Inter.

Recupero: 1' e 3'.

Ammoniti: Manaj, Kiwior per gioco falloso, Lautaro per comportamento non regolamentare.

Spettatori: 30.076. (ANSA).