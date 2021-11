Calcio:Inter;Ranocchia,bene ottavi ma con Venezia gara difficile

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - "Gli ottavi di Champions sono un traguardo importante, tutti noi e la società ci tenevamo a raggiungerlo. Un passo importante perché non siamo partiti bene nel girone e poi abbiamo rimesso a posto le cose. Ci dà tranquillità per la Champions ma domani abbiamo una partita molto difficile". Lo ha detto il difensore dell'Inter Andrea Ranocchia, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Venezia. "Il mister ha fatto vedere di saper gestire un gruppo di campioni, mi auguro si continui a migliorare per raggiungere gli obiettivi - ha proseguito -. Sono contento che abbiamo vinto queste due partite. Ma il passato è passato e domani ne abbiamo un'altra. Come siamo rimasti compatti nonostante le cessioni? Merito del gruppo. Quando perdi giocatori di quel livello, ovvio che tutti siano preoccupati, ma società e allenatore hanno lavorato al meglio. È una questione di mentalità, non di nomi. Il percorso è lunghissimo, ma siamo sulla strada giusta. Avversaria più pericolosa in Serie A? Domanda difficile, ci sono tante varianti. Al momento siamo un po' dietro, ma ci siamo ed è questo quello che conta. Dove saremo alla fine lo vedremo", ha concluso. (ANSA).