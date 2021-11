Spalletti, chiudere a Mosca discorso qualificazione

"Siamo stati bravi a rimettere in pari il discorso in Europa. E' meglio chiuderla qui e non portarla ulteriormente avanti". Nonostante le tante difficoltà, dovute agli infortuni e al covid, Luciano Spalletti, alla vigilia della trasferta a Mosca dove il Napoli, domani pomeriggio, affronterà lo Spartak, si dice ottimista per una qualificazione con un turno di anticipo ai 16esimi di finale di Europa League. "Ma non facciamo diventare un ko con l'Inter - dice il tecnico dei partenopei - più di quello che è. Cioè una sola sconfitta".