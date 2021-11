Serie A; anche il Napoli ko, Roma vince a Genova

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - E' la caporetto delle capoliste. Dopo il 4-3 fiammeggiante della Fiorentina sul Milan, tocca anche al Napoli subire la prima sconfitta della stagione. Il Napoli va in vantaggio a San Siro, ma l'Inter è un diesel che ingrana piano ma poi diventa inarrestabile, fino al finale garibaldino degli ospiti che poteva essere premiato dal pari. Calhanoglu, Perisic e Lautaro confezionano un 3-2 che consente ai milanesi di vincere il primo incontro con una big (dopo tre pari e il ko con la Lazio) e riaprire la corsa scudetto. Milan e Napoli sono sempre in fuga, ma l'Inter e' a -4 e l' Atalanta, in grande crescita, si porta a -7. E tutto ritorna in gioco. La Roma fatica per avere ragione del Genoa rinvigorito dalla cura Shevchenko. La risolve nel finale il giovane Felix Afena-Gyan, 18 anni e una doppietta che consente alla formazione di Josè Mourinho di portarsi a tre punti dall'Atalanta, a ridosso delle prime. (ANSA).