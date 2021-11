Calcio: D'Aversa, un bravo marinaio si vede nella tempesta"

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Il tecnico della Sampdoria D'Aversa indica la rotta alla sua squadra per uscire dal lungo momento di crisi: "Un bravo marinaio si vede nelle tempeste. Tutti quanti dobbiamo dimostrare di essere bravi marinai. Andiamo a giocare in uno stadio caldo ma l'attenzione ci deve essere sempre", spiega il mister in vista della trasferta delicatissima di domani a Salerno. C'è la necessità di fare punti dopo la sconfitta casalinga col Bologna prima della sosta ma D'Aversa spiega: "Avevamo l'ansia del risultato. Probabilmente anche per le voci che circolavano intorno all'allenatore. Ho detto ai ragazzi di andare in campo pensando soltanto a quello che dovevano fare. L'ansia da prestazione e il dover vincere a tutti i costi ti può portare a commettere egli errori: ci vuol la massima concentrazione, ognuno di noi deve dare di più". Non ci sarà l'acciaccato Torregrossa, Gabbiadini che ieri non stava bene ha recuperato ma dovrebbe partire dalla panchina mentre la sensazione è quella che in attacco si vada verso il duo Quagliarella-Caputo. In difesa non è ancora al meglio Yoshida dopo l'infortunio in nazionale, Ferrari è favorito su Chabot. E sulla Salernitana aggiunge: "Colantuono teme il nostro attacco? Gabbiadini, Caputo e Quagliarella sono molto forti. Mi auguro che domani possano togliersi delle soddisfazioni perché ne beneficerebbe la squadra. Conterà molto l'aspetto emotivo, mi aspetto una partita di uomini e sono certo di avere un gruppo formidabile" (ANSA).