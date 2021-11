Tuchel: "Gli errori dal dischetto di Jorginho? Capitano"

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Mi fido totalmente della sua personalità e del suo carattere, per me la cosa più importante è che, quando arriva qui, si senta al sicuro: sa benissimo che tutti lo sosterranno, qualunque cosa accada fuori". Così Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa di Jorginho, nell'occhio del ciclone dopo i due rigori falliti con la maglia dell'Italia.

"E un nostro giocatore - ha aggiunto l'allentore tedesco del Chelsea -, è completamente protetto e apprezzato. Siamo super-felici che sia tornato. Non è il primo a sbagliare un rigore importante e son sarà l'ultimo, questo è sicuro. Queste cose nel calcio e nella vita accadono". (ANSA).