Sampdoria, Ferrero vuole parlare alla squadra

Sono ore decisive per il futuro di Roberto D'Aversa sulla panchina della Sampdoria. E' atteso il rientro a Genova del presidente Massimo Ferrero da Dubai per la decisione finale. Il patron vorrebbe anche parlare alla squadra per capire le ragioni di questa crisi che ha portato i blucerchiati in terz'ultima posizione con appena nove punti. La sensazione è quella che oggi si procederà all'avvicendamento sulla panchina oppure alla conferma almeno fino alla gara con la Salernitana alla ripresa dopo la sosta di campionato. Le opzioni sono due per la sostituzione di D'Aversa: si tratta degli ex Marco Giampaolo e Beppe Iachini, già sondati la scorsa estate.

Il primo è legato contrattualmente ancora fino a giugno col Torino e vorrebbe un'intesa pluriennale mentre Iachini è libero dopo l'impegno l'anno scorso con la Fiorentina.