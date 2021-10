Pallone d'Oro: in lizza anche Bonucci, Chiellini, Donnarumma e Barella

Torna il Pallone d'Oro dopo la pausa forzata per la pandemia e una cinquina di azzurri entra di prepotenza nel gruppo delle trenta nomination in vista dell'assegnazione del prestigioso premio di France Football, in programma il 29 novembre. La vittoria agli Europei della nazionale di Roberto Mancini ha proiettato i giocatori più rappresentativi fra gli azzurri nel gruppo dei pretendenti, a cominciare da Leonardo Bonucci che figura accanto a Mahrez e Haaland fra i primi cinque annunciati. Lo juventino è stato segnalato nel video dell'annuncio di France Football come "vincitore dell'Euro e marcatore nella finale di Wembley". Seguono, nel secondo gruppo, Gianluigi Donnarumma - in lizza anche per il premio Yascin come miglior portiere - che per la prima volta figura tra le nomination, e Nicolò Barella, pilastro del gruppo azzurro. Premiato con "la prima nomination della sua lunga carriera", sottolinea il periodico francese, il capitano azzurro Giorgio Chiellini, mentre il gruppo viene chiuso da Jorginho, secondo alcuni tra i favoritissimi per la vittoria finale avendo trascinato anche il suo Chelsea alla conquista della Champions League. Il campionato italiano è presente anche con l'immancabile Cristiano Ronaldo (29 gol lo scorso campionato in serie A con la Juventus e 5 Palloni d'Oro in carriera), Lukaku, Lautaro Martinez e Simon Kjaer. Nel gruppo dei trenta nominati c'è il primatista di sempre dei Palloni d'oro, Lionel Messi, che ha vinto anche l'ultima edizione, ed alcuni frequentatori abituali del gruppo dei migliori che si contendono il podio, da Robert Lewandowski a Harry Kane, da Karim Benzema a Luis Suarez, da Neymar a Mohamed Salah. Fra i più giovani, il norvegese del Borussia Erling Haaland, che nell'anno solare 2021 ha segnato 41 gol ed ha soltanto 21 anni, e Phil Foden del Manchester City. I francesi si coccolano Kylian Mbappé, non tra i favoriti, e N'Golo Kanté, sempre ottimo fra i Bleus ed eletto miglior giocatore della finale di Champions vinta con il Chelsea.