Milan: Florenzi sarà operato domani in artroscopia

Alessandro Florenzi sarà operato domani in artroscopia al ginocchio per un problema meniscale. E' quanto emerso dal controllo a cui il calciatore del Milan si è sottoposto oggi.

Nessun problema invece per Brahim Diaz che era uscito acciaccato dalla partita di Champions di martedì contro l'Atletico. Sarà dunque a disposizione per la partita di domenica contro l'Atalanta. Recuperano anche Kjaer e Messias. Ibrahimovic, pur stando meglio, non sarà a disposizione, mentre Krunic e Bakayoko sono usciti dall'area medica e sono in fase di riatletizzazione.