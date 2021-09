Champions, Klopp: 'Con il Milan sarà difficile per entrambi'

"Quando si parla di grandi confronti europei, Liverpool-Milan è un must assoluto. Sono passati alcuni anni dalla loro ultima apparizione in Champions, ma da un anno e mezzo stanno facendo davvero un ottimo lavoro. Anche in questa stagione hanno iniziato molto bene, quindi sarà un match molto difficile per entrambi. Ci sono alcune belle partite in questa prima giornata di Champions e questa è una". Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, oscilla tra l'ambizione di tornare a vincere il torneo e la diffidenza nei confronti dei rossoneri, domani, nella sfida che apre un gruppo B molto impegnativo.

"Non credo che qualcuno sia stato felice quando ha visto l'esito del sorteggio (comprende anche Atlético Madrid e Porto, ndr). È un girone difficile - ha sottolineato Klopp - lo sappiamo. Noi abbiamo lavorato duramente per esserci. Adesso non ci resta che guadagnare i punti necessari per passare agli ottavi".

Il tecnico tedesco ha parlato anche del clima che si aspetta all'Anfield: "Era tanto tempo che non giocavamo in casa con il pubblico della Champions. Andiamo a ritrovare l'atmosfera che si crea e le notti europee ad Anfield. Sono così impaziente di riassaporarle".