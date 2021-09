Infortunio per Gareth Bale. Gli esami a cui si è sottoposto l'esterno gallese hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia destra, che lo costringerà a restare fuori per un lungo periodo di tempo. L'attaccante del Real Madrid - che si era fermato sabato, durante la rifinitura della partita con il Celta Vigo - non sarà in campo per la prima gara di Champions League, mercoledì sera contro l'Inter.