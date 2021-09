Beach Soccer: Italia battuta 6-3, Portogallo in finale europei

L'Italia del beach soccer vede sfumare il sogno di raggiungere la finale dell'Europeo: a Figueira da Foz, gli azzurri sono battuti 6-3 dai padroni di casa del Portogallo, che domenica sfideranno la Bielorussia nella finale per l'oro. La squadra di Emiliano Del Duca, invece, dovrà accontentarsi di quella per il bronzo, contro la Spagna.

Italia e Portogallo arrivavano alla partita decisiva del girone a punteggio pieno, ma a passare il turno è stata la nazionale di Mario Narciso. "Siamo stati bravi a restare in partita fino al secondo tempo e siamo stati sfortunati in diverse occasioni - le parole di Del Duca -. Nel Terzo tempo dovevamo crescere e invece siamo usciti dalla partita. Contro squadre come queste, se molli un attimo la pressione, rischi di perdere. Complimenti al Portogallo che ha tre giocatori di assoluto livello".