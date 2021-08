DIRETTA SERIE A Genoa Napoli 0-0 Sassuolo Sampdoria 0-0 LIVE e FOTO

In campo Genoa Napoli 0-0 e Sassuolo Sampdoria 0-0 per i due match delle 18.30 della seconda giornata di campionato

Così alla vigilia

Spalletti, sostituzione Osimhen unico dubbio- ''Leggo tutto, ogni tanto ascolto, mi sono accorto che avete le sentinelle, quelli sul muro che guardano all'orizzonte. È quello l'unico dubbio. Tenetelo, non ce ne sono altri''. Così in conferenza stampa Luciano Spalletti si rivolge ai rappresentanti della stampa e non svela i suoi piani per la sostituzione di Osimhen nella partita di Marassi contro il Genoa. ''La società - aggiunge il tecnico - ha fatto ricorso, quindi adesso stiamo buoni, caso mai se ne riparla la prossima volta. Certo dell'espulsione ne abbiamo parlato nello spogliatoio che ha reagito su questa questione. I ragazzi sono stati bravi, hanno appeso un cartello che ognuno ha firmato e qualcuno ha anche aggiunto qualcosa di personale''. ''Insomma la questione - conclude Spalletti - è stata approfondita internamente a livello organizzativo.

Ballardini, voglio un Genoa diverso da sfida con l'Inter - Riscattare la sconfitta dell'esordio con l'Inter in attesa che dal mercato arrivino i rinforzi attesi. Gara difficile quella del Genoa contro il Napoli ma Ballardini non ha dubbi. "Mi aspetto un Genoa completamente diverso rispetto a quello che abbiamo fatto vedere contro l'Inter perché è un dovere il nostro: quello di fare una partita completamente diversa rispetto a quella scorsa - ha spiegato il tecnico rossoblù-. Bisogna fare tutto il contrario di quello che abbiamo fatto contro l'Inter. Essere squadra, compatti, essere chiari nelle due fasi di gioco. Quindi far vedere che il Napoli gioca contro una squadra che sa quello che deve fare e perciò metterli in difficoltà in questo senso". Napoli senza Osimhen ma con un tridente ugualmente pericoloso e a segno da 27 gare consecutivamente. "Non puoi concedere tanto spazio a loro. Dovrai limitarli. Come ? Prendendoli prima, condizionandoli da subito. Dovremo farli ragionare serenamente il meno possibile e non dare loro la possibilità di esprimere tutte le loro qualità. Tutto questo lo fai solo se copri bene il campo, se sei squadra e se sei aggressivo. Con tanta attenzione e da squadra".

D'Aversa, voglio coraggio e personalità - "Questo gruppo ha qualità importanti, bisogna andare in campo con personalità e coraggio. Credo che potremo metterli in difficoltà se portiamo in campo determinazione. Lo ha detto il tecnico della Sampdoria Roberto D'Aversa ai canali ufficiali del club parlando alla vigilia di Sassuolo-Sampdoria. "Questa squadra ha bisogno di fiducia e quindi dobbiamo prenderci a Reggio quello che abbiamo lasciato contro il Milan", continua ancora il mister ligure che dovrà rinunciare in attacco all'infortunato Gabbiadini e potrebbe schierare Verre in appoggio a Quagliarella:" Dobbiamo scendere in campo con ritmo, intensità e voglia. Se facciamo questo, questa squadra può darci grandi soddisfazioni. Loro - ha detto riferendosi agli emiliani - prediligono il possesso palla, sono lo stesso organico dell'anno scorso, è cambiato solo l'allenatore - ha concluso -. Dobbiamo ragionare sulle loro qualità e difetti. Dobbiamo sfruttare ogni situazione favorevole".