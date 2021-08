Psg, Icardi fermo 3-4 settimane

Mauro Icardi soffre di una distorsione alla spalla destra e sarà indisponibile per tre-quattro settimana, ha reso noto il PSG. Gli esami hanno confermato che l'attaccante argentino "soffre di una distorsione di grado 2 dell'acromioclavicolare destro. Il ritorno agli allenamenti collettivi è stimato tra le tre e le quattro settimane". Icardi si era infortunato venerdì scorso a fine gara, durante la vittoria per 4-2 a Brest. Per lui quindi niente match con il Reims di domenica, ma è a rischio anche la convocazione con l'Argentina ai primi di settembre. Possibile data del rientro per la prima del PSG in Champions, il 14 o il 15 settembre.