Abraham: 'Un onore essere il 9 della Roma'

Ora è ufficiale, Tammy Abraham èun nuovo calciatore della Roma. "Il club rende noto di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore inglese dal Chelsea, a fronte di un corrispettivo fisso di 40 milioni di euro" si legge nel comunicato giallorosso. Inoltre l'accordo prevede bonus variabili legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi da parte della Roma e del giocatore e una percentuale sull'eventuale eccedenza in caso di futura cessione dei diritti relativi al giocatore stesso. L'attaccante ha sottoscritto un contratto con la società giallorossa fino al 30 giugno del 2026."Si percepisce quando una società ti vuole davvero e la Roma con me lo ha dimostrato senza mezzi termini", ha dichiarato Abraham nella sua prima intervista da giocatore della Roma. Poi ha concluso: "Questo è un club che merita di lottare per dei titoli. Voglio aiutare la squadra a raggiungere questo obiettivo e portare la Roma ai livelli a cui merita di stare. È un grande onore essere il numero 9 di questo club".