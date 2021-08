Juve, Allegri: '20 giorni per prepararci'

"Abbiamo venti giorni per preparare la stagione: la rosa a disposizione è buona, il mercato lo fa la società": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo il successo per 2-1 contro il Monza al Trofeo Berlusconi. E sulle condizioni dei big: "Ronaldo è tornato con entusiasmo, Dybala ha avuto un leggero affaticamento ma da lunedì sarà con la squadra e penso di averlo a disposizione per Barcellona" spiega Allegri in ottica del Trofeo Gamper, domenica prossima contro i blaugrana. Il tecnico, poi, studia una nuova posizione per Ramsey e sprona Kulusevski "Davanti alla difesa può fare molto bene, mentre lo svedese ha buone potenzialità ma deve ancora crescere in cattiveria sotto porta ed essere più concreto" le sue parole ai microfoni di Mediaset.