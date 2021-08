Trofeo Berlusconi alla Juve, 2-1 contro il Monza

Il Trofeo Berlusconi va alla Juve: la squadra di Allegri batte 2-1 il Monza e vince la seconda amichevole dell'estate. I bianconeri segnano una rete per tempo, con Ranocchia che apre le marcature al 13' e Kulusevski che raddoppia al 53'. Nel finale, D'Alessandro accorcia le distanze battendo Perin. Come contro il Cesena, Allegri lancia tanti giovani anche all'U-Power Stadium: rimandato l'esordio stagionale per Dybala e Ronaldo. Il prossimo appuntamento per la Juve sarà un test di lusso, l'8 agosto contro il Barcellona.